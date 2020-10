Su proposta dell’Ausl Romagna, e in accordo con la dirigente scolastica, prof.ssa Sandra Villa, il Sindaco di Rimini, Andrea Gnassi, ha disposto per ragioni di sanità pubblica, la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le classi del Liceo Classico Giulio Cesare di Rimini – collocate in via Brighenti e in vicolo Montirone, con decorrenza dal 26 ottobre 2020 a tutto il 5 novembre.