RIMINI, 1/8: Giovanni Pannacci presenta “E POI CI TROVEREMO COME LE STAR. Storie, racconti, epopea e miti di bar italiani”

Dal 2 luglio è in libreria l’antologia a cura del bolognese Luca Martini e del ferrarese Paolo Panzacchi dedicata al luogo del cuore degli italiani, il cui titolo si rifà a un noto verso della nota canzone di Vasco Rossi: “E poi ci troveremo come le star. Storie, racconti, epopea e miti dei bar italiani” (collana ‘I minolli’), ventidue racconti per venticinque autori che si sono confrontati con il luogo principe dello svago, inteso come punto di incontro e teatro di storie, avvenimenti, situazioni.

Dopo le tappe di Padenghe sul Garda, Milano, Bologna, Ferrara, Ravenna e Firenze, fa tappa anche a Rimini il tour di presentazioni dell’antologia “E poi ci troveremo come le star”, il 1° agosto, ore 19, al Caffè dell’Orto con Paolo Panzacchi, Paolo Capponi, Gianluca Morozzi e Giovanni Pannacci, organizzatore della serata,

insegnante, scrittore e autore del racconto Darsele alla Darsena, nel quale il locale di via Lucio Lando 109/111 diventa un àncora di salvezza per Cedric, un ragazzo proveniente dalla Costa d’Avorio con una laurea di ingegneria in tasca e con tanti sogni da realizzare, picchiato brutalmente da un gruppo di giovani razzisti.

Chiude questa prima serie di presentazioni l’incontro del 9 agosto, alle 10.45, a San Felice sul

Benaco (Bs) presso la Fondazione Tominelli, nell’ambito della rassegna culturale “Aperitivi

con le muse”, con Roberto Van Heugten, autore di uno dei racconti presenti nell’antologia.

L’occasione dell’antologia è un viaggio nei bar italiani, nelle loro atmosfere, nei luoghi cari agli autori,

tra tavolini e bicchieri, per rispolverare ricordi del passato, rivivere momenti memorabili, sognare ad

occhi aperti con una tazzina di caffè fumante tra le dita o una birra ghiacciata in mano, tra personaggi e

scenari ispirati dalla frequentazione quotidiana nel quale qualche cliente (o barista) forse si riconoscerà.

Ciascuno di noi ha infatti un luogo del cuore dove nascondersi con un caffè caldo in mano, dove

andare solo per parlare con il barista, figura mitologica, un crossover tra un amico, un confidente e uno

psicologo, dove buttar giù qualcosa di forte perché quel luogo è più caldo del salotto di casa tua. Quelle

che ne sono uscite sono storie che si intrecciano e passano in qualche maniera dentro questo luogo così

importante per la socialità italiana, racconti a volte divertenti, altri drammatici e spesso malinconici.

Perché, d’altro canto, ciascuno di noi ha sempre sognato di ritrovarsi con gli amici a bere del whisky al

Roxy Bar. Che si tratti di persone comuni o vere e proprie star.

Oltre ai due curatori – Luca Martini (Bologna) e Paolo Panzacchi (Ferrara) –, firme dei racconti

sono: Silvia Antenucci (Verona), Maria Silvia Avanzato (Bologna), Alessandro Bruni (San Lazzaro

di Savena – Bologna), Paolo Capponi (Fermo), Caterina Cavina (Medicina – Bologna), Fabrizio

Corazza (Bologna), Andrea Guglielmino (Roma) e Barbara Panetta (Londra), Massimo Laganà

(Bergamo), Emanuela Mascherini (Firenze), Eva Massari (Milano), Gianluca Morozzi (Bologna),

Massimo Padua (Ravenna), Giovanni Pannacci (Rimini), Luca Ribani (Bologna), Vito Ribaudo

(Milano), Christian Carano e Alessio Romano (Pescara), Livia Sambrotta (Milano), Alessio

Schreiner (Roma), Linda Traversi (Ravenna), Roberto Van Heugten (Desenzano s/G) e Paolo

Zardi (Padova).

I racconti, gli autori e i bar:

Kalashnikov di Silvia Antenucci: Osteria Ai Preti, interrato dell’Acqua Morta, 27 – Verona

Servizio clienti di Maria Silvia Avanzato: Bar Caffeone, via Saragozza, 101/3 – Bologna

Le corna del toro di Alessandro Bruni: Milosa Caffè, via Carlo Jussi, 30 – San Lazzaro di Savena (Bologna)

La torre più alta di Paolo Capponi: Artasylum, piazza del Popolo, 60 – Fermo

Furto di racconti al Caffè delle merci di Christian Carano e Alessio Romano: Caffè delle Merci, via Clemente

De Cesaris, 32 – Pescara

Bar… Bari di Caterina Cavina: La Tazza d’Oro, piazza Giuseppe Garibaldi, 24 – Medicina (Bologna)

Le ricette di Erminia (e Sara) di Fabrizio Corazza: Caffè Palasport, via della Grada, 2/2 – Bologna

Dal bancone di Andrea Guglielmino e Barbara Panetta: Bar Vanni, via Col di Lana, 10 – Roma

Belli capelli di Massimo Laganà: Bar Gina & Lollo (già da Alex), via Broseta 76 – Bergamo

O così o Pomì di Luca Martini e Luca Ribani: Fram Cafè, via Rialto, 22 – Bologna

No panic di Emanuela Mascherini: La Cité – Libreria Café, borgo S. Frediano, 20/r – Firenze

Storie in bottega di Eva Massari: Colazione in Bottega, vicolo Bastion, 5 – Bassano Del Grappa

Andate tutti a Fun Cool Oh di Gianluca Morozzi: Fun Cool Oh!, via Belvedere, 2/a – Bologna

Confessioni di un supereroe da bar di Massimo Padua: Café del Corso, corso Garibaldi, 79 – Alfonsine

(Ravenna)

Darsele alla darsena di Giovanni Pannacci: Caffè dell’Orto, via Lucio Lando, 109/111 – Rimini

Barbera, grazie di Paolo Panzacchi: Macelleria Travagli Retrobottega, piazza del Municipio, 17/a –

Ferrara

Good Jack di Vito Ribaudo: El Barin di Giacomo Bison, via Dante Alighieri, 13 – Zelo Buon Persico

(Lodi)

Ridiamo di Livia Sambrotta: Bar Cru, via Ugo Bassi, 24 – Milano

Di quello che è successo non ne parleremo mai più di Alessio Schreiner: Beere e mangiare & Co., via Carlo

Passaglia, 1 – Roma

Le mongolfiere in cortile di Linda Traversi: Caffè Del Ponte Marino, via Ponte Marino, 5 – Ravenna

50 chicchi di caffè. Piccolo manuale di sopravvivenza per chi salta di là dal banco di Roberto Van Heugten: Bottega

Caffè Dersut, piazza del Mandamento, 56 – Cologna Veneta (Verona)

Nando, o della bellezza semplice di Paolo Zardi: Bar Veneto, via Colonnello Galliano, 2 – Padova

I CURATORI

Luca Martini (1971), bolognese, è presente in numerose antologie e riviste letterarie. Nel 2008 ha

vinto il premio Arturo Loria per il miglior racconto inedito. Un suo racconto, tramite il progetto

“Sorprese Letterarie”, promosso dalla scuola Holden di Torino, è finito tra le sorprese di migliaia di

uova di Pasqua. Tra le sue pubblicazioni più recenti: il romanzo Il tuo cuore è una scopa (Tombolini

Editore, 2014), le raccolte di racconti L’amore non c’entra (La Gru, 2015), Manuale di sopravvivenza

per bambini invisibili (Pequod, 2018), la raccolta collettiva di memorie Il nostro due agosto (nero)

(Tombolini Editore, 2015) e il libro per bambini Il coccodrillo che voleva essere drago (D Editore,

2017). Insieme a Gianluca Morozzi ha curato, tra le altre, le antologie di racconti Più veloce della luce

(Pendragon, 2017) e Vinyl – storie di dischi che cambiano la vita (Morellini Editore, 2017). Sempre per

Morellini Editore hacurato insieme a Barbara Panetta l'antologia On the Radio – storie di radio, dj e

rock&roll (Morellini Editore, 2018), mentre nel 2019 ha partecipato come autore alla raccolta Mosche

contro vetro – Racconti sull'autismo, ed è uscito con il romanzo Mio padre era comunista.

Paolo Panzacchi è nato a Sassuolo (Mo) nel 1984 e vive a Ferrara. Nel 2015 per Maglio Editore è

uscito L'ultima intervista, il suo romanzo d'esordio. Numerosi suoi racconti sono presenti in varie

antologie. Nel 2018 per Pendragon, nella collana gLam diretta da Alessandro Berselli e Gianluca

Morozzi è stato pubblicato Drammi quotidiani. Nello stesso anno è stato pubblicato da Laurana Editore,

nella Collana Calibro 9 Gialli & Noir, Il pranzo della domenica.