Rimini. 11 persone in piedi a consumare: municipale chiude locale

All’esterno dell’attività infatti si stavano intrattenendo 11 persone in piedi, appoggiate alla staccionata in legno, che stavano consumando le bevande servite dal titolare del Bar. Gli avventori del bar, alcuni dei quali si sono allontanati all’arrivo dei vigili, sono stati identificati. La violazione delle disposizioni del Dpmc – che vieta il consumo sul posto e prevede l’impossibilità per i bar e i ristoranti di operare, se non attraverso delivery o take away – ha comportato per il gestore del locale una sanzione, come previsto dalla legge, di euro 400 e la chiusura del locale per 5 giorni.