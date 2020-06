Rimini. 120 insegnanti nei centri estivi per abbassare i costi: scatta la protesta

Il Comune presenterà venerdì al corpo insegnante in vista dell’avvio della didattica estiva, il 22 giugno, un progetto che fa già discutere. Più di 120 maestre comunali saranno impegnate nei centri estivi, utilizzando le ore non lavorate nei mesi dell’emergenza “coronavirus”. L’obiettivo è abbassare i costi (lievitati con i protocolli sicurezza) e quindi riuscire a contenere le rette a carico delle famiglie. Per il consigliere Mario Erbetta (Rinascita civica) tuttavia “L’amministrazione ha pensato di utilizzare per quattro settimane il personale educativo di ruolo alla dipendenze del Comune per abbassare i costi di gestione e quindi nelle tariffe”. Aggirandoin questa maniera “un accordo con i sindacati degli anni Ottanta in base al quale nel periodo estivo (luglio e agosto) le educatrici devono svolgere solo attività non frontali in nome di un intervento emergenziale si crea un cattivo precedente per violare gli accordi del Comune in sede sindacale”.