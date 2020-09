Rimini. 13enne precipitato da palazzina a Bellaria: Comune proclama lutto cittadino

A seguito della morte del 13enne caduto da una palazzina, il Comune ha disposto la proclamazione del lutto cittadino per la giornata di oggi, venerdì 25 settembre, con contestuale esposizione a mezz’asta delle bandiere; medesima disposizione sarà adottata anche nel giorno delle esequie. L’Amministrazione tutta, anche a nome del corpo dipendente del Comune di Bellaria Igea Marina, si unisce al lutto e si stringe idealmente alla famiglia. Ispirata dei medesimi sentimenti, l’Amministrazione ha disposto sin da ora il rinvio dell’incontro a tema ambientale previsto per questa sera e della manifestazione “Alla Fornace” programmata per il fine settimana.