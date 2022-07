Rimini. 14enne accoltellò il compagno a scuola: rischia pesante condanna

Condividi l'articolo

Rischia una condanna molto pesante il 14enne che lo scorso 9 febbraio accoltellò all’addome il compagno di un anno più grande. L’episodio è andato in scena all’Alberti, in un laboratorio di informatica e ancora una volta dà la misura di quanto urgente sia intervenire all’interno della scuola dove si segnalano purtroppo sempre più casi di bullismo. Ora sarà il gip a decidere il tipo di condanna per il giovane.