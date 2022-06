Rimini. 17enne sfregiato rischia di restare menomato a vita

Prosegue la caccia dell’aggressore della stazione: si tratta di un soggetto del quale le forze dell’ordine già conoscono le generalità e legato al mondo della droga e dello spaccio. Avrebbe chiesto al 17enne marocchino una sigaretta ma lui non l’aveva e ha così cercato di rapinarlo. Quindi lo ha colpito con un coccio di bottiglia allo sterno e agli arti superiori. Il tutto è accaduto giovedì sera nei pressi della fermata del bus davanti al Burger King in piazzale Cesare Battisti. Ora si attendono i referti medici per comprendere se contestare all’aggressore tentato omicidio o lesioni personali gravissime. Di certo i colpi scagliati sul 17enne oltre alle profonde lacerazioni alle braccia, gli avrebbero anche reciso i tendini di una mano e per questo motivo potrebbe rimanerne menomato a vita.