RIMINI 2.0. – Piazza Malatesta: bisogna piegarsi ai deliri di onnipotenza del nuovo signore di Rimini

Mozioni provenienti dai banchi dell’opposizione respinte in blocco. Piazza Malatesta sarà pavimentata e ciò che gli archeologi hanno in questi mesi scavato resterà sotto la “piazza dei sogni” (tranne i boccali in maiolica del XIV-XV secolo). Perché ormai, secondo l’amministrazione comunale, non si può fare diversamente. C’è un finanziamento da utilizzare legato ad un progetto e non si può uscire dal seminato. Sia dagli esponenti della minoranza che da alcuni della minoranza, l’amara constatazione che un intervento così importante è stato deciso tutto e solo dalla giunta, senza coinvolgere minimamente il consiglio e la città. “Di tutto questo progetto in maggioranza ne abbiamo CONTINUA