RIMINI. 2 GIUGNO, L’ITALIA CHE VUOLE RIPARTIRE DOMANI IN PIAZZA CON LA LEGA E GLI ALLEATI DEL CENTRODESTRAica

Rimini, 1 giugno. “Domani, 2 giugno, va in piazza simbolicamente l’altra Italia, quella che vuole ripartire, che non si arrende e non si rassegna. Alle 17 a Rimini, in largo Boscovich flash mob della Lega insieme a tutto il centrodestra”.

Lo ricorda il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna.

“L’obiettivo non è semplicemente quello di protestare contro le politiche perdenti e recessive del Governo Conte, ma di proporre i nostri progetti e lanciare il messaggio alto e chiaro agli italiani che meritano fiducia e pretendono certezze, trasparenza e sostegno. Dobbiamo essere fieri della nostra identità e del nostro retaggio culturale e dobbiamo batterci perchè libertà e diritti costituzionali non siano calpestati. L’Italia deve tornare ad essere il Paese a cui guardare per la bellezza, l’inventiva, le capacità e la voglia di fare”.

Ufficio Stampa Lega Romagna