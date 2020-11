“Rimini 2021 – 2026”. Diretta   Facebook dell’ on. Jacopo Morrone e dei consiglieri comunali Zoccarato, Renzi e Zilli.

“Rimini 2021 – 2026”: prende il via domani, domenica 22 novembre 2020, alle 19.00, una serie di appuntamenti in diretta Facebook con esponenti del panorama economico, culturale, sportivo e del welfare riminese. Ne dà notizia il segretario della Lega Romagna on. Jacopo Morrone. “L’obiettivo è individuare e delineare attraverso un confronto continuo i progetti per la Rimini del futuro”. Il primo appuntamento sarà con Matteo Zoccarato, consigliere comunale della Lega, Gioenzo Renzi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia e Filippo Zilli, consigliere comunale della lista civica Vincere per Rimini.

