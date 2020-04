Ennesima fuga dall’ospedale per un cittadino del Gambia che, positivo al Covid-19, era fuggito una prima volta dal nosocomio di Lugo per poi essere intercettato a Rimini nella prima mercoledì scorso. Il 20enne, intercettato dalla Polfer nella stazione ferroviaria riminese dopo aver messo a segno un furto in un locale dello scalo ferroviario, era stato portato all’Infermi da dove era nuovamente scappato. Preso qualche ora dopo sempre dalla Polfer è stato riportato in ospedale.