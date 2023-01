Condividi l'articolo

Bloccato prima di tuffarsi nell’invaso di Tiberio un ragazzo di 21 anni che ieri sera è salito sul parapetto del ponte, urlando di volersi togliere la vita. Sul posto i poliziotti i quali hanno subito iniziato a parlare con lui per farlo ragionare. Piano piano si sono avvicinati ed una volta a portata di mano, l’hanno bloccato, messo in sicurezza per poi affidarlo al 118.