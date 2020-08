E’ finito all’ospedale “Infermi” di Rimini in codice di massima gravità. Così ieri verso l’ora di pranzo un 23enne ha rischiato di annegare mentre si trovava in spiggia libera a Torre Pedrera. Quando è stato portato a riva, il personale del 118 ha iniziato le manovre di rianimazione che gli hanno salvato la vita. Sul posto per i rilievi di legge e ricostruire l’accaduto la Capitaneria di porto.