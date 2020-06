Rimini. 246° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA

246° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO OPERATIVO DEL 2019

E DELL’EMERGENZA DA “COVID-19”

Si celebrano oggi a Rimini i 246 anni dalla fondazione della Guardia di Finanza, alla presenza del Sig. Prefetto, dottoressa Alessandra Camporota, con la deposizione di una corona di alloro a ricordo di tutti i caduti del Corpo ed una breve cerimonia interna, in forma volutamente raccolta, per via delle note restrizioni imposte dall’esigenza di contenere il contagio da coronavirus. Nell’occasione verrà a seguire presentato il bilancio operativo dell’attività svolta dalle Fiamme Gialle nella provincia attraverso l’esecuzione: