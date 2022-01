Rimini. 25enne scappa dalla comunità di recupero dove era agli arresti

Condividi l'articolo

Una 25enne a ridosso del capodanno è evasa da una comunità di recupero dove si trovava agli arresti domiciliari per reati legati allo spaccio di droga. La ragazza, che già in passato si era resa protagonista di gesti simili, è stata tuttavia ritrovata dai carabinieri ad Ancona dove i militari dell’Arma l’hanno trovata nell’abitazione dei genitori. Per lei sono scattate le manette e l’autorità giudiziaria ha ripristinato la misura detentiva. Al termine delle pratiche di rito, per la 25enne si sono aperte le porte del carcere di Pesaro.