Rimini. 27enne stuprata e presa a martellate dall’ex

Ennesimo drammatico episodio di violenza contro le donne con una 27enne presa a martellate e stuprata dall’ex. Il soggetto, una volta che la vittima ha raccontato quanto patito al pronto soccorso, è stato arrestato dai carabinieri e accusato di violenza sessuale e lesioni aggravate. Il 30enne aguzzino non si era mai arreso alla separazione e proprio all’ennesimo diniego di tornare insieme la situazione è precipitata. A soccorrere la donna il 118, intervenuto presso la sua abitazione dopo che l’ex se ne era andato. Ora lei si trova in una comunità protetta dove non potrà essere raggiunta dall’uomo come da procedura “codice rosso”.