Rimini. 29 VIOLAZIONI SUI RIPOSI TEMPI DI GUIDA, LA VELOCITA’ ECCESSIVA RILEVATA DAI TACHIGRAFI, LA NON CORRETTA COMPILAZIONE DEI FOGLI TACHIGRAFICI

LA POLIZIA STRADALE, SPECIALITA’ DELLA POLIZIA DI STATO, CON LA COLLABORAZIONE DEL RAPARTO CINOFILI DELLA POLIZIA LOCALE DI RIMINI E IL PERSONALE DELL’ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO DI RIMINI HANNO EFFETTUATO UN SERVIZIO CONGIUNTO VOLTO AL CONTROLLO DEL TRASPORTO MERCI NAZIONALE ED INTERNAZIONALE.
NEL CORSO DEI SERVIZI SONO STATI CONTROLLATI NUMEROSI CONDUCENTI PROFESSIONALI.
LE VERIFICHE HANNO RIGUARDATO SIA ASPETTI STRETTAMENTE CONNESSI ALLA GUIDA (TEMPI DI GUIDA, CRONOTACHIGRAFI, EFFICIENZA DEI DISPOSITIVI DI EQUIPAGGIAMENTO) CHE ASPETTI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO E ALLA SUA REGOLARITA’.
GLI AGENTI HANNO ACCERTATO IN TOTALAE 29 VIOLAZIONI CHE HANNO RIGUARDATO I RIPOSI SUI TEMPI DI GUIDA, LA VELOCITA’ ECCESSIVA RILEVATA DAI TACHIGRAFI, LA NON CORRETTA COMPILAZIONE DEI FOGLI TACHIGRAFICI.
INOLTRE IL PERSONALE DELL’ISPETTORATO DEL LAVORO HA ESPERITO VERIFICHE PER IL RECUPERO DELL’IMPONIBILE CONTRIBUTIVO PER LA SOMMA DI 1000€.
CON L’OBIETTIVO DI FAR RISPETTARE LA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI LAVORO MA ANCHE CON L’INTENTO DI GARANTIRE UNA SERENA EQUA E NON ALTERATA CONCORRENZA FRA TUTTI I VETTORI OPERANTI I MIRATI SERVIZI DI CONTROLLO DELL’AUTOTRASPORTO CONTINUERANNO IN COLLABORAZIONE TRA LA POLIZIA STRADALE, L’ISPETTTORATO DEL LAVORO E IL NUCLEO CINOFILI DELLA POLIZIA LOCALE DI RIMINI.
RIMINI 28 SETTEMBRE 2021