Rimini. 36enne trovato morto nel sonno dall’amico: disposta autopsia

E’ morto ad appena 36 anni dopo una festa tra amici. Disposta così l’autopsia dalla procura che vuole vederci chiaro e capire se sono state assunte sostanze illegali. La tragedia è avvenuta in un appartamento di Viserba. La vittima, un operaio edile residente in zona, aveva partecipato a una riunione tra amici durante la quale avrebbe bevuto da solo mezza bottiglia di un superalcolico, tanto da doversi fermare a dormire a casa del padrone di casa. Qui quando l’amico ha provato a svegliarlo si è accorto che non respirava più e ha dato l’allarme.