Rimini. 45enne picchiato fino alla morte: quarto membro ancora in fuga

Condividi l'articolo









Pestaggio mortale in hotel: dopo i tre già arrestati manca un quarto all’appello: si tratta di un cittadino originario della Bosnia Erzegovina, che sarebbe riparato in patria nelle ore immediatamente successive al pestaggio avvenuto nella hall dell’hotel dove Di Dato alloggiava: da Rimini, dove vive l’ex moglie, non si poteva allontanare per l’obbligo di dimora, regime di sorveglianza affibbiatogli dopo la condanna a 9 anni, sei mesi e 20 giorni di carcere per associazione a delinquere di stampo camorristico. E sarebbe proprio lui, che di soprannome fa “Ivan”, il più feroce degli aggressori. I testi intanto hanno confermato come alla base di tanta violenza ci fosse, come urlava proprio “Ivan”, il quale brandiva addirittura un bastone in alluminio, un debito di 7.500 euro ed un’arma di cui si sono perse le tracce.