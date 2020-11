Rimini. 5 clandestini beccati a risiedere in hotel di Miramare

Proseguono i controlli nell’area riminese per il rispetto delle normative volte al contrasto del Covid-19 ed unitamente ad esse anche i controlli negli esericizi pubblici.

Nella giornata di ieri 19 novembre, i Carabinieri della Stazione di Rimini-Miramare hanno controllato un hotel dell’area al fine di verificare coloro che materialmente occupavano le stanze e il titolo per il quale si trovavano nella struttura alberghiera.

Durante i controlli sono stati individuati 5 persone, tutte straniere, che venivano denunciate a piede libero per violazioni delle norme sull’immigrazione clandestina. In particolare 4 di esse non avevano ottemperato all’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale, mentre una era sul territorio totalmente priva di qualsiasi titolo.

Dopo le attività identificative di rito, venivano segnalate anche alle autorità amministrative, cosi come l’attività alberghiera stessa, per le successive incombenze.