Rimini. 5 nuovi contagiati nel Riminese

E’ di 5 nuovi contagiati nelle ultime 24 ore l’aggiornamento sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus nella provincia di Rimini. Si tratta di 2 paziente di sesso maschile e 3 di sesso femminile, 2 con sintomi e 3 asintomatici, 4 in isolamento domiciliare mentre il quinto è ricoverato per altri motivi, infatti la positività di quest’ultimo è emersa a seguito di screening prericovero essendo il paziente asintomatico rispetto al covid; degli altri 4, 2 sono stati diagnosticati per rientro dall’Albania, e 2 per sintomi. Si sono inoltre verificate 9 guarigioni. Questi i casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 5.052 a Piacenza (+7, di cui 5 sintomatici), 4.314 a Parma (+5, di cui 3 sintomatici), 5.817 a Reggio Emilia (+18, di cui 8 sintomatici), 4.929 a Modena (+15, di cui 4 sintomatici), 6.346 a Bologna (+34, di cui 23 sintomatici), 585 a Imola (+1, nessun sintomatico), 1.464 a Ferrara (+4, di cui 2 sintomatici), 1.807 a Ravenna (+3, di cui 1 sintomatico), 1.377 a Forlì (+8, di cui 2 sintomatici), 1.131 a Cesena (+3, di cui 2 sintomatici), 2.592 a Rimini (+5, di cui 2 sintomatici).