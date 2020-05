Incidente a Villa Verucchio con un 50enne albanese trasportato in gravi condizioni al “Bufalini” di Cesena in eliambulanza dopo aver perso il controllo del motorino andando schiantandosi fuori strada. Volo notturno in elicottero verso il nosocomio cesenate dunque per il 50enne, intubato sul posto e stabilizzato. Per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri. Riservata al momento la prognosi della vittima.