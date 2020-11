Rimini. 53enne titolare di una nota pasticceria  è stato assolto dall’accusa di detenzione ai fini di spaccio

53enne titolare di una nota pasticceria è stato assolto dall’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Era stato arrestato a febbraio e liberato dopo una notte trascorsa in camera di sicurezza in attesa del processo. In un cassetto della cucina di casa gli era stato trovato un barattolo con 126 grammi di marijuana e un tocchetto di hashish, poi bilancine di precisione che tuttavia fanno parte della dotazione professionale di un pasticciere. Insomma, consumatore sì ma non spacciatore per il giudice.