Rimini. 55enne fermato a posto di blocco: ubriaco fradicio e pieno di droga

Gli agenti della polizia locale di Rimini hanno arrestato un cinquantacinquenne disoccupato residente a Rimini con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato “pizzicato” l’altra sera attorno alle ventuno nella zona di Viserba quando ormai, al volante della propria autovettura, stava facendo ritorno a casa. La pattuglia della municipale (un ispettore e tre agenti, una delle quali donna) ha intimato l’alt alla vettura. Il conducente ha accostato e diligentemente ha mostrato i propri documenti. Non ha avuto neanche il sospetto che gli agenti, appartenenti alla squadra di polizia giudiziaria, fossero lì proprio ad attendere lui dopo avere ricevuto una soffiata da qualche informatore. In ogni caso sottoposto a etilometro è risultato positivo con un tasso alcolico doppio rispetto al consentito (circa un grammo di alcol per litro di sangue). Patente ritirata e denuncia per guida in stato di ebbrezza. Ha poi dovuto fare i conti con “Jago”, il cane antidroga dell’unità cinofila, che ha costretto il soggetto a estrarre dalla tasca quanto nascondeva: due panetti di hashish del peso complessivo di quasi duecento grammi. La successiva perquisizione nell’appartamento non ha portato ad altri ritrovamenti, a parte delle buste di cellophane simili a quelle che custodivano la droga. Per lui sono stati disposti i domiciliari.