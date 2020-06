Rimini. 57enne di Rimini che al test dell’etilometro ha fatto segnare 0,87 g/l

Nel corso del fine settimana i carabinieri della Compagnia di Novafeltria hanno pattugliato le strade della Valmarecchia per contrastare il fenomeno eno della guida in stato di ebbrezza. Sono stati 74 i veicoli fermati e oltre 200 le persone identificate con un guidatore denunciato a piede libero per essere al volante sotto i fumi dell’alcol, uno sanzionato per guida senza patente e un veicolo sottoposto a fermo amministrativo. Nel dettaglio, ad essere fermato è stato un 57enne di Rimini che al test dell’etilometro ha fatto segnare 0,87 g/l. Un tasso al di sopra del consentito che, oltre alla multa e al ritiro della patente, gli è costato il deferimento all’autorità giudiziaria. Pesante sanzione, invece, per un 29enne di Pennabilli che, fermato da una apttuglia nella zona di Maciano, è risultato essere senza patente. Il tutto gli è costato una multa da oltre 5mila euro.