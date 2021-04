60enne, ex carabiniere residente nel Riminese, è indagato per diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. A quanto pare avrebbe inviato al rivale in amore alcune foto che ritraevano la donna contesa distesa nel letto, nuda. Quando il destinatario dell’invio ha mostrato le immagini alla diretta interessata, è scattata la denuncia. I fatti risalgono al 2019.