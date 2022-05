Rimini. 60enne fugge all’alt e dà vita a inseguimento, poi sputa e prende a calci gli agenti

Ha patteggiato un anno e otto mesi più il ritiro della patente un 61enne riccionese che venerdì sera, a Marina centro, non si è fermato all’alt della polizia locale. A quel punto è scattato l’inseguimento. Anche una volta bloccato tuttavia ha iniziato a prendere a calci gli agenti e a sputargli addosso nel tentativo di divincolarsi e guadagnarsi la fuga finché non è stato ammanettato e portato in cella di sicurezza. In tribunale l’uomo ha risposto del reato di resistenza a pubblico ufficiale ed è stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza.