Rimini. 63enne detiene piantine di marijuana ed offre droga ai poliziotti

63enne detiene piantine di marijuana ed offre droga ai poliziotti: arrestato per coltivazione di marjuana, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale

Nella mattina di domenica 21 giugno, le volanti della Polizia di Stato di Rimini sono intervenute in via Curiel per una segnalazione relativa ad un anziano signore che aveva strani atteggiamenti.

Arrivati nell’appartamento dell’uomo, gli operatori si sono trovati davanti T.V., 63enne riminese, ex tossicodipendente, sottoposto in passato a cure psichiatriche. Poco prima dell’intervento dei poliziotti, verosimilmente a causa dell’assunzione di sostanze stupefacenti, l’uomo aveva inveito contro la figlia per futili motivi, strappandole il telefono di mano e gettandolo nel lavandino della cucina pieno di acqua e rendendolo inservibile.

All’arrivo dei poliziotti T.V. versava in un evidente stato di alterazione psicofisica e proferiva frasi senza connessione logica. Nel momento in cui gli operatori sono arrivati il 63enne, li ha invitati ad entrare ed accompagnati in cucina, offrendogli in un secondo momento di fumare con lui della marijuana, un sacchetto di circa 21 gr, che si trovava sul tavolo della cucina.

Visto lo stato di salute dell’uomo i poliziotti hanno subito chiamato il 118, nell’attesa del quale l’equipaggio ha notato, sul balcone del soggiorno, una serra termo-isolata, con apparecchiatura specifica per il riscaldamento e il monitoraggio della temperatura.

T.V. non ha esitato a mostrare fiero ai poliziotti la sua serra, all’interno della quale vi erano 5 vasi con piantine di marijuana.

Innervosito dalla presenza della figlia che tentava di riportarlo alla ragione le si avvicinava con fare minaccioso. Uno dei poliziotti, cercando di frapporsi fra la giovane ed il padre veniva colpito con un pugno al torace e sbattuto con la schiena contro lo stipite della porta posta tra il corridoio e la cucina, riportando lesioni guaribili in 5 gg.

Il T.V. è stato quindi arrestato per coltivazione di sostanza stupefacente, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e, dopo il procedimento per direttissima di ieri, è stato associato presso la locale Casa Circondariale.