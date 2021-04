Rimini. 7 persone in piedi a consumare al bar: chiuso locale

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 14 aprile, durante uno dei controlli per il presidio del territorio, la Squadra di P.G. in abito civili delle Polizia Locale di Rimini ha sanzionato un bar di Miramare che stava esercitando la propria attività senza rispettare le disposizioni anti-Covid. All’esterno dell’attività infatti si stavano intrattenendo 7 persone in piedi, che si soffermavano nell’area esterna consumando le bevande servite dal titolare del Bar.

La violazione delle disposizioni del Dpcm – che vieta il consumo sul posto e prevede l’impossibilità per i bar e i ristoranti di operare, se non attraverso delivery o take away – ha comportato per il gestore del locale una sanzione, come previsto dalla legge, di euro 400 e la chiusura del locale per 5 giorni. Denunciato anche un collaboratore familiare che si rifiutava di esibire documenti e declinare le proprie generalità.