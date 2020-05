70enne denunciato dai carabinieri di Verucchio perché colto a masturbarsi in pubblico. Non ha dato una spiegazione ma si è solo preoccupato di non far sapere nulla ai parenti. A inchiodarlo 19 secondi filmati con lo smartphone da una signora che abita vicino al campo del pensionato dove è avvenuto il fatto. Per lui scattata la denuncia di atti osceni. Non era la prima volta che accadeva.