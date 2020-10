Al Marco Polo sono stati trovati otto positivi. Si tratta di un docente e di sette alunni, tutti al momento asintomatici. Con i nuovi casi accertati, al perito turistico scatta la quarantena per un’altra classe: alle due che erano già state poste in isolamento alla fine della scorsa settimana se ne aggiunge una terza, quella in cui si trovano due dei sette studenti contagiati e in cui insegna il docente risultato positivo.