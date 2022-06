Rimini. 83enne denunciata per tentata truffa dopo essere caduta dalle scale

83enne denunciata per tentata truffa dopo la richiesta di essere risarcita per una caduta mentre usciva dall’ambulatorio medico. I fatti risalgono al 2016 quando la donna a seguito della stessa caduta, aveva inviato una richiesta danni sia al condominio che ospita l’ambulatorio, sia al Comune. Nel 2020, il condominio, in cui si trova l’ambulatorio, ha tuttavia deliberato all’unanimità dei proprietari di presentare una querela contro l’anziana per via di una diversa ricostruzione dell’accaduto rispetto a quella fornita dalla donna. Fatto sta che il pubblico ministero ha successivamente depositato richiesta di archiviazione della querela, confermata anche nel febbraio del 2021 dopo l’opposizione proposta dal condominio. A questo punto non essendoci più possibilità di mediazione la vicenda proseguirà la strada della richiesta danni da parte della danneggiata.