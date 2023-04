Rimini. 850 chili di coca sequestrati, protagonisti sommozzatori riminesi nelle acque veneziane

Grazie all’intervento dei sommozzatori del reparto aero-navale della Guardia di Finanza di Rimini, le Fiamme Gialle veneziane sono riuscite a sequestrare 850 chili di cocaina destinata al traffico illecito. Il gruppo di sei sommozzatori riminesi e un elicottero hanno contribuito attivamente alle operazioni di ricerca e recupero della droga all’interno delle prese a mare della nave, che misurava oltre 200 metri di lunghezza.

Il reparto navale riminese è stato chiamato in supporto ai colleghi veneziani per la sua alta specializzazione e le strumentazioni di cui è in possesso. Grazie alla conoscenza acquisita nel corso del tempo, hanno individuato e estratto lo stupefacente occultato all’interno di condotte di aerazione nei vari settori dell’imbarcazione. Gli operatori veneziani hanno accompagnato i sommozzatori riminesi durante l’ispezione dello scafo.

Il sequestro è stato effettuato con la collaborazione della Polizia di frontiera di Venezia, a bordo di un vascello di proprietà straniera. Il valore stimato al dettaglio potrebbe raggiungere i 150 milioni di euro.