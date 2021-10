Rimini. A-14: chiusa per una notte la stazione di Rimini Nord

Condividi l'articolo









Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, in orario notturno, dalle 22:00 di lunedì 25 alle 6:00 di martedì 26 ottobre, sarà chiusa la stazione di Rimini nord, in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Valle del Rubicone.