Rimini. A 15 anni nascosto tra il vano ruota e il fondale di un Tir proveniente dalla Grecia

Lo hanno trovato nascosto così: stava da due giorni tra il vano ruota e il fondale di un Tir proveniente dalla Grecia. Il custode centro agroalimentare di Rimini ha dato l’allarme quando si è imbattuto in un adolescente afgano di appena 15 anni che ha affrontato un viaggio della speranza: la sua idea era quella di raggiungere la Germania. Una volta completata la profilassi sanitaria sarà affidato ai servizi sociali e collocato in una struttura protetta per minori. Intanto la polizia sta cercando di ricostuire tutti i passaggi della sua vicenda.