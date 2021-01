Rimini. A 46 anni rischia di morire di Covid: salvato dalla macchina che estrae il sangue e lo ossigena

Paziente sopravvissuto al Covid solo grazie alla terapia estrema ricevuta grazie all’Ecmo, un macchinario che permette di ossigenare il sangue estraendolo dal corpo. Lui è un 46enne: dopo 11 giorni di Ecmo è tornato alla vita. Il macchinario rappresenta l’ultima speranza per persone che hanno meno di 60 anni ed escludendo il Covid sono in buona salute. Chi è più anziano o ha altre patologie non potrebbe sopportare un trattamento del genere: si tratta di far fuoriuscire il sangue dal corpo e farlo ossigenare dalla macchina, sotto il costante controllo di un medico specificamente dedicato.