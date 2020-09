Rimini. A breve partirà campaga anti influenza: ecco come vaccinarsi

La campagna per la vaccinazione contro l’influenza inizierà il 12 ottobre. L’intenzione della Regione Emilia Romagna è di arrivare a coprire con il vaccino antinfluenzale il 75% della popolazione, a partire dalle persone più fragili, quelle con patologie pregresse, in età avanzata, le donne in gravidanza e tutti i soggetti vicini a loro. Per sottoporsi al vaccino, come gli altri anni, è necessario rivolgersi al medico di famiglia, che si occuperà di stilare una lista delle persone in attesa dell’antinfluenzale, dando priorità ai soggetti più fragili.