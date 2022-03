Rimini. A breve scade il bando per un soggiorno gratuito Erasmus in ricordo di Farah

Condividi l'articolo

Una borsa di studio in memoria di Farah, la 18enne investita a Viserbella. Era il 26 novembre 2021 quando la ragazza venne travolta da un’auto, mentre si stava recando a prendere il bus, insieme al fratellino di 14 anni. Lui riportò solo lievi ferite. Lei invece lottò 4 giorni per poi morire al Bufalini per le gravi ferite.Scadrà fra qualche giorno il bando interno all’Istituto Einaudi-Molari, per selezionare uno studente o una studentessa, a cui destinare un soggiorno gratuito Erasmus nella capitale francese, della durata di 2 settimane con partenza programmabile a fine agosto e rientro in Italia previsto per metà settembre.