Rimini. A fuoco attrezzature nautiche e cabine sulla spiaggia

Incendio nella notte ha mandato in fumo diverse attrezzature sportive del Centro nautico del Bagno 8 di Rimini, fra cui sup, canoe e scafi che erano stati ricoverati tra le cabine. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco ma le attrezzature sono andate distrutte e anche le cabine hanno riportato ingenti danni da fumo. Al momento i vigili del fuoco non avrebbero trovato tracce dell’innesco ma si fa strada l’origine dolosa delle fiamme.