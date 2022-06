Rimini. A fuoco rifiuti all’interno di un mezzo: intervengono i pompieri

Condividi l'articolo

Mezzo della raccolta dei rifiuti a fuoco a causa di alcuni rifiuti all’interno del mezzo dopo la raccolta. Sul posto immediato l’intervento dei Vigili del fuoco, con l’ausilio dell’autobotte, che in una decina di minuti hanno risolto il problema. Chiusa via Flaminia Conca per le operazioni spegnimento, perfettamente riuscite.