Rimini a passi di danza | Comune di Rimini

Condividi l'articolo

Allieve e allievi delle scuole di danza protagonisti per una notte sul palcoscenico più prestigioso della città, in un teatro che accende i riflettori sul loro talento, sulla loro passione e sulla loro energia.

Sabato 4 dicembre (ore 21) il Teatro Galli ospita “Rimini a passi di danza”, una serata di gala che tra coreografie classiche e contemporanee vedrà esibirsi una rappresentanza di ragazze e ragazzi delle scuole di Rimini. Con questo speciale e atteso appuntamento, il Teatro vuole offrire alla città un’occasione per conoscere l’attività di formazione coreutica che coinvolge un’ampia fetta di bambini, adolescenti, adulti e il grande lavoro portato avanti con passione dalle scuole e dagli insegnanti. Un momento che assume ancora più valore dopo il lungo periodo di stop dovuto alla crisi pandemica, che ha avuto pesanti conseguenze sul settore dello spettacolo dal vivo e dunque anche sull’intero movimento della danza, con compagnie ferme per mesi e scuole per lungo tempo costrette a rinunciare al rapporto diretto con gli studenti.

La serata, organizzata in collaborazione con l’associazione Rimini Classica, vedrà coinvolte undici scuole di danza della città: Anca Ardeleaan, Aulòs Danza Rimini, Centro Danza Futura, Dance Studio, Dea , H.O.P.E. for Dance, iDance, Madd, On Stage, Progetto Danza, Scuola di Balletto di Rimini. L’intero incasso della serata andrà alle scuole, un ulteriore segnale da parte dell’Amministrazione Comunale di Rimini di vicinanza e sostegno a queste realtà e al movimento.

Informazioni: www.teatrogalli.it

Prevendita: online su https://www.liveticket.it

Eni Station Via Marecchiese 284

Tabaccheria Pruccoli viale Vespucci 69

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte