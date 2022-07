RIMINI. A Percuotere la mente il ritorno degli Incognito

Condividi l'articolo

Domenica 10 luglio alla Corte degli Agostiniani il gruppo che ha fatto la storia dell’acid jazz.

Un successo che dura da oltre 40 anni, frutto di una capacità di cambiare e innovarsi rimanendo sempre fedeli a se stessi. Un pezzo di storia della musica britannica divenuto fenomeno globale: Incognito, tra i più importanti progetti e gruppi di acid-jazz al mondo, arriva a Rimini domenica 10 luglio (ore 21.15, Corte degli Agostianiani), nel secondo appuntamento del cartellone di Percuotere la mente, sezione che la Sagra Musicale Malatestiana dedica alla musica contemporanea e agli interpreti d’eccellenza del panorama internazionale.

Nati in Inghilterra nel 1979 dalla volontà di colui che ne è ancora il leader, Jean-Paul “Blue” Maunik, gli Incognito sono una formazione in continuo mutamento, proprio come la loro musica. Una fluidità nelle composizioni che è elemento caratterizzante del percorso degli Incognito, senza però pregiudicare il loro stile musicale ben definito, che spazia dal soul al funk fino all’r&b.

Gli Incognito hanno all’attivo 15 album in studio. I successi dei primi anni vengono confermati nel 2010 dalla pubblicazione di Live in London: the 30th Anniversary Concert e Transatlantic R.P.M. arricchito dalle performance di artisti come Chaka Khan e Mario Biondi .Nel 2012 gli Incognito pubblicano “Surreal”, seguito da “Amplified Soul” (2014), “In Searchof Better Days” (2016) e infine da “Tomorrow’s New Dream” (2019), come sempre un album di immersione nell’acid jazz. Tra le hit “Always There”, “Feel the Real”, “Still A Friend of Mine”, “Don’t You Worry ‘Bout A Thing”, “Marracash”.

Recentemente Jean-Paul “Blue” Maunik ha collaborato con Gilles Peterson per il progetto “Str4ta”, che si ispira all’immortale sound degli Incognito.

Ingresso unico 28 euro.

prevendita: Teatro Galli e online su www.sagramusicalemalatestiana.it

Incognito

10 luglio ore 21,15

Corte degli Agostiniani

Jean-Paul ‘Blue’ Maunik chitarra, voce; Imaani vocalist; Natalie Duncan vocalist; Tony Momrelle vocalist; Matt Cooper tastiere/MD; Francis Hylton basso; Francesco Mendolia batteria; João Caetano percussioni; Charlie Allen chitarra solista; Sid Gauld tromba; Max O’Donnell chitarra; Paul Booth Sassofono, flauto.

Radio Montecarlo è la radio ufficiale del tour italiano degli Incognito.