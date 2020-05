Rimini. A Rimini Crowdfunding per regalare vacanze ai medici Covid e per la sicurezza in Hotel.

A Rimini Crowdfunding per regalare vacanze ai medici Covid e per la sicurezza in Hotel.

E’ l’iniziativa della iTecHotels, Startup di Rimini che gestisce l’Hotel Villa Rinaldini: Vacanze gratis a medici e infermieri che hanno operato negli ospedali Covid italiani. E’ stata avviata una campagna di crodfunding sul famoso portale Eppela, dove chiunque potrà contribuire acquistando pacchetti vacanze scontati, travel bond o semplicemente con donazioni spontanee. Il ricavato servirà a coprire le spese vive per le vacanze dei medici e degli infermieri (tasse di soggiorno, materie prime per i pasti, lavanderia e prodotti per la pulizia) e per l’acquisto di presidi di sicurezza per l’Hotel.

“E’ il nostro turno di fare qualcosa – dice Tatiana, direttrice dell’Hotel Villa Rinaldini di Rimini – adesso che l’emergenza sta rientrando non dobbiamo dimenticare gli eroi che hanno rischiato la vita tutti i giorni per fare il proprio dovere. E malgrado le difficoltà del momento questo è il nostro modo per dirgli grazie”.

E iTecHotels fa appello ad unirsi a questa iniziativa ad altri alberghi della Riviera Romagnola per offrire quante più vacanze gratis possibili al personale sanitario dell’emergenza Covid.

Link Campagna Crowdfunding: https://www.eppela.com/it/projects/28133-l-hotel-villa-rinaldini-riparte-con-te