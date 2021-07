RIMINI. A RIVABELLA LE SOUBRETTE DELLO SHOW BALLET DI MILANO

Tra piume, ventagli, abiti sgargianti e numeri di varietà

venerdì 23 luglio al Mamì Bistrot torna “L’Apero Francais Show”

Teatro, canzone, commedia e danza. In una parola… cabaret!

Venerdì 23 luglio torna dal vivo il varietà al Mamì Bistrot di Rivabella che, nel teatrino di viale Paolo Toscanelli, ripropone “L’Apero Francais Show”, uno spettacolo di cabaret sul modello del café-chantant animato dalle celebri coreografie dello “Show Ballet” di Milano, un progetto artistico che ormai da anni cresce con l’attenzione e i sacrifici di ogni singolo artista che ne fa parte. Il suo obiettivo è quello di riportare l’arte dello Show Classic Retrò al gusto originario della semplicità.

Una proposta inedita per il mondo dell’entertainment riminese dove sta ritornando in auge questa antica forma di spettacolo tra piume, ventagli, abiti sgargianti e numeri di varietà. Tutto rigorosamente dal vivo. È l’arte del cabaret d’altri tempi, l’arte l’arte che riporta in un’epoca di avanguardia e tecnologia la magia del classico show cabaret, delle soubrette e del teatro.

A Rivabella, dunque, si torna, per una notte, alle atmosfere retrò del grande cabaret di Broadway grazie ad un cast di artisti di livello internazionale.

L’appuntamento è per venerdì 23 luglio (ore 19) al teatrino del Mamì Bistrot che ospiterà performer di grande livello artistico per una serata da vivere tutto d’un fiato.