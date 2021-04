RIMINI. Abbonamenti parcheggi stagione 2021 (periodo dal 25 aprile al 30 settembre)

A partire dal 6 Aprile 2021 si potranno richiedere gli abbonamenti per la stagione estiva per i settori Marina Centro, Lungomare, Aree in Fregio della zona mare del Comune di Rimini.

AREE IN FREGIO

Si comunica che la campagna abbonamenti, ESCLUSIVAMENTE per le Aree in Fregio (Alexander e Aristeo) sarà aperta fino al 16 Aprile 2021, data entro la quale dovranno pervenire le richieste all’Ufficio Abbonamenti Parcheggi.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

OCCORRE RITIRARE IL PERMESSO DOPO AVERE PRESENTATO/INVIATO IL MODULO DI RICHIESTA DELL’ABBONAMENTO ED AVERE EFFETTUATO IL PAGAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA PAGOPA SUL PORTALE:

https://pagopa.comune.rimini.it

Accedere con: credenziali SPID

oppure carta d’identità elettronica

Selezionare: Pagamenti – Nuovo Pagamento Spontaneo – Servizi Mobilità

DOVE RIVOLGERSI

Ufficio abbonamenti parcheggi

Via Rosaspina 21, Piano Terra – 47923 Rimini

Telefono: 0541 – 704829

Email: abbonamenti.parcheggi@comune.rimini.it

ORARIO

lunedì, mercoledì, venerdì ore 9:00 – 12:00

martedì e giovedì ore 14:30 – 16:30

Vista la situazione di emergenza epidemiologica si comunica che si potranno accettare solo domande trasmesse per via telematica all’indirizzo email abbonamenti.parcheggi@comune.rimini.it finché il territorio comunale rimarrà in zona rossa.

Per qualsiasi informazione tel. 0541 704829.