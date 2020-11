Rimini. Abitare l’irrazionale: domani mattina ultimo incontro a distanza con il ciclo  “Relazioni, tra desiderio e identità”

Abitare l’irrazionale: domani mattina ultimo incontro a distanza con il ciclo “Relazioni, tra desiderio e identità”

Relatori gli psicologi e psicoterapeuti fondatori di DireUomo

Rimini, 27 novembre 2020 – Ultimo appuntamento con la rassegna “Relazioni, tra desiderio e identità”, promossa in modalità a distanza dall’associazione DireUomo, centro di ascolto per uomini maltrattanti. Domani mattina alle 10 sulla pagina Facebook dell’associazione (www.facebook.com/DireUomo) il ciclo di incontri si concluderà con “Abitare l’irrazionale”, conferenza a tre voci per continuare ad approfondire la violenza di genere ed estendere e ampliare la riflessione sull’uomo in generale, per coglierne le fragilità e le risorse, a fronte di un cambiamento di tipo identitario. Interverranno gli psicologi e psicoterapeuti fondatori di DireUomo: Stefano Romualdi parlerà di “Freud, un animo in guerra”; Vincenzo Vannoni de “Il sentimento della paura e le risorse dell’umano”; Donato Piegari de “Le ombre della ragione: la malvagità come espressione di razionalità”.

Grazie a Facebook, chi seguirà l’incontro potrà interagire e porre domande. Sulla pagina dell’associazione è inoltre possibile rivedere gli incontri già svolti nell’ambito della rassegna.

L’Associazione DireUomo è uno spazio di ascolto per uomini maltrattanti che nasce a Rimini nell’ambito del contrasto alla violenza di genere. L’Associazione interviene sul disagio relazionale, attivando percorsi individuali e di gruppo, allo scopo di promuovere un atteggiamento maschile consapevole e contrastare comportamenti violenti e di prevaricazione verso le donne.