Rimini. Abusi edilizi nella casa delle prostitute: finisce nei guai geometra del Comune

Condividi l'articolo









Finisce “indirettamente” nelle intercettazioni e ora è nei guai. Sotto accusa un geometra riminese, tecnico del Comune, indagato con le accuse di abuso d’ufficio e falso ideologico nell’ambito di un processo che ruota attorno allo sfruttamento e sul favoreggiamento della prostituzione. Il suo coinvolgimento è del tutto casuale: il suo nome è comparso in un paio di intercettazioni interpretate in chiave accusatoria dalla procura. Con le lucciole non c’entra assolutamente niente. E’ semplicemente il vicino di casa della proprietaria degli appartamenti dove alcune donne straniere si prostituivano. Proprietaria che durante le telefonate invitava insistentemente il proprio tecnico – anche lui a processo – a rivolgersi al geometra del Comune “perché lui sa tutto e sa come dobbiamo fare”. La procura sospetta dunque che dietro ci sia un accordo, mentre il geometra, per la difesa, è solo un vicino di casa che si era messo genericamente a disposizione per educazione.