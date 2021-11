Rimini. Accendono un braciere per cucinare perché non hanno in casa il gas e restano intossicati

Condividi l'articolo









Accendono un braciere per cucinare perché non hanno in casa l’allacciamento al gas e restano intossicati dalle esalazioni di monossido di carbonio. Brutta avventura quella vissuta ieri pomeriggio da una coppia di coniugi marocchini che abitano in un appartamento in una palazzina di tre piani. Alcuni vicini fortunatamente si sono accorti della situazione e hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono arrivate ambulanza, automedicalizzata di Romagna soccorso e i Vigili del fuoco. La coppia e un anziano vicino di casa, che ha manifestato lievi sintomi di asfissia, sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’Infermi, per ulteriori accertamenti.