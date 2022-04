Rimini. Accese falò in pieno lockdown: Flavio Pelliccioni prosciolto

Il 5 aprile 2020 aveva acceso un falò nel giardino della sua casa nelle campagne riminesi in pieno lockdown. Per questo motivo Flavio Pelliccioni, il celebre imprenditore del divertimento notturno ha dovuto rispondere in tribunale di “combustione illecita di rifiuti” previsto dall’articolo 256 bis del Testo unico ambientale. Comparso davanti al Gup per il rito abbreviato si è concluso con il proscioglimento per particolare tenuità del fatto.