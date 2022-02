Rimini. Accoltella compagno a scuola: davanti al giudice racconta la sua verità

Condividi l'articolo

Con una coltellata all’addome uno studente 14enne di una classe prima dell’istituto tecnico Leon Battista Alberti, ieri mattina ha deciso di mettere fine alle vessazioni di cui dice di essere stato oggetto dall’inizio dell’anno da un compagno di classe ora ricoverato al Bufalini. Quest’ultimo se la caverà in quaranta giorni mentre il l’aggressore, dopo essere stato ascoltato dal pubblico ministero del tribunale dei Minorenni di Bologna è stato denunciato a piede libero per lesioni personali aggravate per poi tornare a casa.